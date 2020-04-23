Постоянный представитель TRACECA о проблемах автомобильных грузоперевозок

Транспорт 23 апреля 2020 10:17 (UTC+04:00)
Постоянный представитель TRACECA о проблемах автомобильных грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - Постоянный представитель TRACECA в Азербайджане на своей странице в Twitter написал о проблемах, с которыми столкнулись автомобильные грузоперевозчики, сообщает Trend со ссылкой на постоянного представителя TRACECA в Азербайджане Акифа Мустафаева.

По его словам, сейчас, в условиях пандемии, ряд стран больше ориентируются на железнодорожные (бесконтактные) перевозки, которые в текущих условиях являются более безопасными, экономичными и экологичными.

"Автомобильные грузоперевозчики испытывают большие проблемы, связанные с жесткими правилами санитарного контроля", - отметил Акиф Мустафаев.

Напомним, что Межправительственная комиссия TRACECA открыта всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных Евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики.

Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономических отношений. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор, с одной стороны формируются в Западной и Центральной Европе, а с другой – в Средней и Юго-Восточной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

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