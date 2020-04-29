Uzbekistan Airways продлевает приостановку рейсов

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о продлении срока приостановки регулярных международных рейсов до 30 июня 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Возврат авиабилетов на отменённые рейсы авиакомпании осуществляется по месту их приобретения", – сообщили в авиакомпании.

Кроме того, Специальная республиканская комиссия должна принять отдельное решение по организации чартеров для вывоза сограждан из-за рубежа.

Напомним, что с 30 марта все аэропорты Узбекистана приостановили свою работу. Авиасообщение было прекращено.

Окончательное решение об открытие аэропортов и возобновлении авиасообщения также примет Специальная комиссия.

Ранее, благодаря мерам поддержки экономики и населения в условиях коронавирусной пандемии, принятым правительством Узбекистана, авиакомпания Uzbekistan Airways была освобождена от уплаты налогов на имущество и землю. Также для компании была снижена до одного процента ставка социального налога.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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