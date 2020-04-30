Граждан Грузии вернут на родину спецрейсом из Испании и Уругвая

БАКУ/Trend/ - Тридцатого апреля чартерным рейсом из Мадрида в Тбилиси доставят граждан Грузии из Испании и Латинской Америки, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

«Среди пассажиров есть лица с особыми потребностями и хроническими заболеваниями, беременные женщины, студенты, несовершеннолетние, а также лица, оставшиеся без убежища из-за пандемии коронавируса в Испании», - сообщает МИД Грузии.

Как отметили в ведомстве, на борту будут и транзитные пассажиры из Уругвая. Благодаря консультациям посольства Грузии в Аргентине с МИД и Национальной службой миграции этой страны, гражданам Грузии позволили пересечь границу между Уругваем и Аргентиной, которая закрыта из-за эпидемиологического кризиса.

На границе граждан встретили представители посольства Грузии, и отвезли в аэропорт Буэнос-Айреса. Граждане Грузии вылетели в Испанию рейсом Буэнос-Айрес - Мадрид, который правительство Испании назначило с целью репатриации граждан.

Следующий спецрейс для возвращения граждан Грузии на родину состоится из Вены 1 мая. На 2 мая намечен рейс Прага-Тбилиси. На 5 мая – Афины-Тбилиси, на 7 мая – Амстердам-Тбилиси, на 9 мая – Берлин-Тбилиси. Все полеты осуществляет грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.

Спецрейсы для граждан Грузии уже были осуществлены из Берлина, Вены, Лондона, Афин, Амстердама, Пекина, Рима, Парижа, Тель-Авива, Барселоны, Варшавы, Ларнаки.

По данным на 30 апреля, посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь на месте 17 072 гражданам и помогли вернуться на родину 8 728.

Грузия с 20 марта практически полностью прекратила авиасообщение с другими странами. Полеты осуществляет только авиакомпания Georgian Airways, которая вывозит граждан Грузии из зарубежных стран.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)