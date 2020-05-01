При Тюркском совете создается Транспортный координационный комитет

БАКУ /Trend/ - Министры транспорта государств-членов Тюркского совета договорились о создании оперативной группы «Транспортный координационный комитет», передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

Данный вопрос обсуждался в ходе видеоконференции министров транспорта государств-членов Тюркского совета, проведенной 30 апреля 2020 года.

В конференции приняли участие генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, министр транспорта Узбекистана Илиор Ганиев, государственный министр по транспорту Венгрии Ласло Мосочи, государственный секретарь министерства транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Ермек Мамыркалиев, и вице-министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Берик Камалиев.

В ходе конференции был обсужден ход реализации решений, принятых главами государств Тюркского совета на экстренном видеосаммите, прошедшем 10 апреля 2020 года на тему «Солидарность и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19».

Также состоялся обмен информацией о мерах, предпринятых на национальном уровне в поддержку транспортного сектора в условиях нынешнего кризиса и обсуждены практические решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены при перевозке грузов.

Участники конференции подчеркнули, что наиболее актуальной задачей для транспортного сектора в настоящее время является поддержание систем поставок жизненно важных товаров, таких как продовольственные продукты, медицинские средства и оборудование, а также гуманитарных грузов.

С целью смягчения негативных последствий пандемии для экономик стран региона особое внимание было уделено вопросу упрощения транспортных операций через «Транскаспийский международный транспортный коридор Восток-Запад».

Также была достигнута договорённость об оказании практической помощи в упрощении прохождения грузовых транспортных средств через границы/контрольно-пропускные пункты в целях доставки товаров гуманитарного назначения, товаров первой необходимости, лекарств и медицинского оборудования, а также о постоянном обмене информацией по возникающим проблемам.

"Участники встречи также пришли к полному пониманию необходимости оказания взаимной поддержки в предоставлении квот, упрощении виз и пошлин по выдаче пропусков на проезд в пограничные полосы", - говорится в сообщении.

По итогам встречи было принято решение о создании оперативной группы при Тюркском совете под названием «Транспортный координационный комитет» на уровне заместителей министров транспорта стран- членов для практического решения проблем, возникающих при транспортных операциях, эффективной координации транспорта и логистики. Планируется, что первое заседание комитета пройдёт в середине мая этого года.

Другим важным решением в нынешних условиях станет создание «Зеленого коридора» между государствами-членами в рамках Тюркского совета для быстрого транзита продовольственных, медицинских, гуманитарных грузов, товаров первой необходимости. Новосозданный «Транспортный координационный комитет» займётся решением данной задачи в приоритетном порядке.

Решено также в ускоренном режиме завершить переговоры по проекту «Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств».

Участники встречи договорились провести очередную встречу в Будапеште летом 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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