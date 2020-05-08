Материальный ущерб, понесенный в период карантина, еще не установлен - Бакметрополитен
БАКУ /Trend/ - Материальный ущерб, понесенный Бакинским метрополитеном в период карантина, еще не установлен.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, число пассажиров, не перевезенных в период карантина, установлен: "Но понесенный ущерб пока не рассчитан в денежных средствах. Могу сказать, что с момента закрытия и по настоящее время метро, в среднем, упустило перевозку 29 миллионов пассажиров".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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