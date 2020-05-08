Заур Гусейнов: Станция B3 будет сдана в эксплуатацию до конца этого года
БАКУ /Trend/ - Станция B3 будет сдана в эксплуатацию до конца этого года, если, конечно, не возникнет каких-либо проблем.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.
Председатель отметил, что несмотря на период пандемии, Бакметрополитен будет принимать все необходимые меры: "Будут продолжены необходимые ремонтно-строительные работы, включая строительство станций метро".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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