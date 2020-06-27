"Бакметрополитен" в 2019 году закупил у России 30 вагонов

БАКУ/Trend/ - В 2019 году ЗАО «Бакинский метрополитен» приобрело у ОАО “Метровагонмаш” (Россия) 30 вагонов метро четвертого поколения, доведя количество вагонов в инвентарном парке до 295 вагонов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на годовой отчет "Бакметрополитена".

Также, согласно данным, за последние три года инвентарный парк вагонов был пополнен шестью составами из 55 вагонами современного типа.

Среди прочих основных видов деятельности «Бакметрополитен» за 2019 год числятся также капитальный ремонт станций «Хатаи» и «Бакмил», завершенный в марте и сентябре 2019 года. Помимо этого были реконструированы две унифицированные подстанции А-12 (депо-1) и А-4 (Ичеришехер), отвечающее самым современным стандартам электроснабжения, депо ”Нариманов", а также установлены 17 дизельных генераторов с функцией альтернативного источника энергии на 10 районных подстанциях ОАО "Азеришыг".

Кроме того, в 2019 году было установлено семь самых современных вентиляторов, технические показатели которых соответствуют требованиям мировых стандартов, а пропускная способность в 3-4 раза больше по сравнению с предыдущим оборудованием. Одним из важнейших событий 2019 года является начало работы учебно-образовательного центра ЗАО «Бакинский метрополитен» в совершенно другом формате после капитального ремонта. Сегодня Центр оснащен визуальными средствами на уровне самых современных технологий.

В настоящее время продолжаются строительные работы в соответствии с концептуальной схемой развития линий Бакинского метрополитена. Согласно государственной программе, в 2030 году общая протяженность подземных дорог столицы достигнет 119,1 километра, а количество станций – 76 единиц. Общее количество сотрудников ЗАО “Бакинский метрополитен”, целью которого является развитие метрополитена, повышение качества перевозок пассажиров, строительство новых линий и станций, укрепление материально-технической базы метрополитена, приближается к 5300 человек, из которых более тысячи работают в сфере строительства тоннелей и станций.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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