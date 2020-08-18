ADY Container: Контейнерный поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию по БТК, прибыл в Мерсин

БАКУ/Trend/ - Очередная партия пропилена, произведенного в Туркменистане, доставлена в Турцию по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Согласно сообщению, оператором блок-поезда, состоящего из 40 контейнеров загруженных пропиленом, по маршруту Туркменбаши-Мерсин являются компании - азербайджанская ADY Container, грузинская GR Logistics и турецкая Pasific Eurasia Logistics.

"Контейнеры по40 и 45 футов были доставлены из порта Туркменбаши фидерным судном “Балкан“ ADY Container, дочерней компанией ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“. После перевалки в порту Алят контейнеры были загружены на платформы и отправлены в Турцию", - говорится в сообщении.

Согласно информации, это третий контейнерный блок-поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию. Другие блок-поезда также состояли из 40 контейнеров, каждый из которых был по 45 и 40 футов.

(Автор: Наргиз Исмаилова)