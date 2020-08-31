Россия организовала вывозные авиарейсы из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе Россия дважды организовала вывозные авиарейсы из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на Информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, двумя авиарейсами было перевезено более 300 человек.

Так, в начале прошлой недели, из Туркменабата (Туркменистан) в Москву (Россия) был организован первый вывозной рейс российской авиакомпании S7 Airlines, которым было доставлено 157 человек.

Сообщается, что второй вывозной рейс из международного аэропорта Туркменабат вылетел в Москву рейсом 8536 российской авиакомпании S7 Airlinesсо 164-мя пассажирами на борту.

При этом отмечается, что к 20 августа завершилось формирование списков граждан, имеющих основание для въезда на территорию России вывозными авиарейсами.

Напомним, что ранее в Международный Аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из Беларуси и Индии с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерными рейсами из Беларуси и Индии, должны были пройти обязательный двухнедельный карантин.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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