Азербайджан увеличил импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом

Транспорт 20 сентября 2020 17:00 (UTC+04:00)
Азербайджан увеличил импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом в Азербайджан, составил 1,331 миллиона тонн, что на три процента больше чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем экспорта товаров из Азербайджана автомобильным транспортом составил 787,251 тысячи тонн, что на два процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

За первые восемь месяцев объем грузоперевозок Азербайджана сократился на три процента и составил 31,909 миллиона тонн.

В январе - июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,031 миллиарда долларов США, что на 37,7 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

(Автор: Жаля Гасымова.)

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