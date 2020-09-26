Румынская UMEX о влиянии COVID-19 на грузоперевозки со странами Каспийского региона

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса в целом не оказала негативного влияния на показатели перевалки грузов румынской UMEX S. A со странами Каспийского региона, исключая транспортировку продукции нефтегазового сектора, сообщили Trend в UMEX S. A.

"В целом объемы перевалки в UMEX за первые 7 месяцев 2020 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметили в компании.

Отметим, что UMEX - это портовый оператор, специализирующийся на обработке различных видов грузов, включая проектные грузы и удобрения.

UMEX S. A. является оператором порта Констанца и входит в состав сельскохозяйственной группы компаний Maria Group, которая занимается многими сегментами деятельности.

UMEX находится в Центральном районе порта Констанца, и размещается на площади 140 тысяч квадратных метров, из которых 120 тысяч квадратных метров - открытые бетонные площадки, а 20 тысяч квадратных метров - крытые склады. Для работы судов используется 5 оперативных причалов общей протяженностью 1020 метров, имеющих возможность размещения и эксплуатации одновременно 6 судов.

(Автор: Джейла Алиева)

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