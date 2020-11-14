Турция нацелена на увеличение инвестиций в транспортный коридор, соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию

Транспорт 14 ноября 2020 20:09 (UTC+04:00)
Турция нацелена на увеличение инвестиций в транспортный коридор, соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию
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