Туркменистан вывез своих граждан из Турции чартерным рейсом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез чартерным рейсом своих граждан из Турции, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный «Туркменскими авиалиниями», доставил из Стамбула (Турция) туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Турции, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева)

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