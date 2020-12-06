БАКУ /Trend/ - Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Литвы.

"Мы предлагаем хорошо развитую автомобильную и железнодорожную инфраструктуру для транзита Туркменистана", - говорится в сообщении министерства.

Более того, транспорт не единственная туркменская отрасль, сотрудничество с которой интересно Литве.

"Перспективными для сотрудничества с Туркменистаном мы видим следующие отрасли: электроника, машиностроение и оборудование, сельскохозяйственная и пищевая продукция, химическая промышленность", - отмечают в министерстве.

Что касается экономического сотрудничества, то МИД отметил, что Литва участвовала в реализации финансируемого ЕС проекта - поддержка наращивания потенциала государственного управления в Туркменистане.

"С июня 2015 года по декабрь 2019 года Литва участвовала в девятом этапе программы содействия управлению границами в Центральной Азии, направленной на улучшение управления границами, повышение безопасности, борьбу с незаконным оборотом и облегчение торговли в Центральной Азии", - добавили в МИД.

Отметим, что Туркменистан и Литва ранее вели переговоры о создании нового маршрута, соединяющего регионы Каспийского, Черного и Балтийского морей и открывающего большие перспективы для наращивания региональных и межрегиональных торгово-экономических связей на Евразийском пространстве, и в частности, со странами Балтии.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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