В Казахстане планируется модификация крупного проекта по энергосбережению на ж/д

БАКУ /Trend/ - АО "Транстелеком" планирует дальнейшую модификацию одного из крупнейших проектов по энергосбережению на железных дорогах Казахстана, сообщили Trend в компании.

Речь идет о проекте автоматизированной системы управления "Энергодиспетчерская тяга" (АСУ ЭДТ), основной целью которого является снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов, которая осуществляется путем комплексной автоматизации бизнес-процессов в локомотивном хозяйстве.

АО "Транстелеком" в период 2013-2015 годов осуществил внедрение проекта АСУ "ЭДТ", в процессе которого происходило как оснащение локомотивов, так и создание центрального ядра системы. Сейчас компания осуществляет сопровождение системы и обслуживание установленного на локомотивах оборудования.

По словам компании, созданная система позволяет автоматизировано сформировать большую часть маршрута машиниста, опираясь на данные, снимаемые датчиками с борта локомотива, и вводимые с блока визуализации машиниста или с терминалов сбора и передачи данных.

Бумажный маршрут теперь трансформировался в электронный документ, который после его обработки группой учета, автоматизировано поступает по интеграции в систему статистической отчетности дороги.

Также построена платформа автоматизированного учета рабочего времени локомотивных бригад, а с внедрением проекта стал возможным процесс автоматизации учета по контролю фактических пробегов в разрезе каждой серии локомотивов и циклов/видов их технических обслуживаний.

"С момента выхода АСУ "ЭДТ" на проектную мощность, потребление дизельного топлива железной дорогой Казахстана достигло значительного и устойчивого снижения, а в ряде регионов превысило заявленный уровень экономии. Начиная с 2018 года проект вышел на полную окупаемость, подтверждая тем самым эффективность внедренной системы энергосбережения", - отметили в компании.

В настоящее время, отметили в компании, на этапе устойчивой эксплуатации и позитивного эффекта от АСУ "ЭДТ", планируется её дальнейшая модификация с целью расширения покрытия автоматизацией бизнес-процессов.

"Это может дать использование данных системы, в том числе и осуществление широкой интеграции АСУ "ЭДТ" с другими информационными системами железной дороги", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)