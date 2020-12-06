Азербайджан реализует проекты в рамках транспортного коридора "Север-Юг"

Транспорт 6 декабря 2020 08:00 (UTC+04:00)
Азербайджан реализует проекты в рамках транспортного коридора "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем планируется начать строительство автомобильного моста на азербайджано-иранской границе, которое будет осуществляться в течение одного года.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По словам представителя, в конце прошлого года завершилось строительство моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России, имеющим важное значение не только для двух стран, но и для региона в целом.

"Продолжается строительство автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, завершение которой планируется к концу 2021 года",- отметили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан завершил на своей территории всю работу, связанную с реализацией важного транспортного проекта "Север-Юг", который открывает хорошие перспективы для сотрудничества в регионе и значительно сократит расстояние и сроки доставки грузов из Индии, Пакистана, Ирана и других стран Персидского залива в страны Северной и Западной Европы и в обратном направлении.

Отметим, что основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена 12 сентября 2000 года согласно межправительственному соглашению, подписанному между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом данное соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина).

Цель создания коридора – сокращение срока доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" этот показатель ожидается на уровне 3 недель).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор:Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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