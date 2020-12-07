Афганские железнодорожники пройдут обучение в Иране

В Центре развития железных дорог и технологий Ирана начнется первый этап обучения 46 сотрудников Афганской железной дороги.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил накануне открытия железнодорожной линии Хаф-Герат директор Железнодорожной компании Исламской Республики Иран Мохаммад Расули.

Мохаммад Расули сообщил, что эксплуатация железнодорожной линии Хаф-Герат начнется сразу после ее открытия.

Касательно сотрудничества Ирана в обучении афганских железнодорожников, он добавил: "В прошлом мы сотрудничали с Афганистаном и проводили учебные курсы для железнодорожников страны. Для этого огромного железнодорожного проекта мы также будем обучать афганских специалистов, но в 2 этапа".

Сообщается, что представленный афганский персонал должен пройти обучение в Центре развития железных дорог и технологий Ирана.