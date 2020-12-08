В одном из районов Азербайджана завершено строительство автодороги (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершено строительство 24-километрового участка новой дороги Алпан-Куркун-Сусай в селе Хыналыг.

Как сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), с точки зрения туризма, село Хыналыг является важнейшей территорией нашей страны, где важно обеспечить удобство проезда населения альтернативной дорогой, в связи с чем возникла необходимость реконструкции автомобильной дороги Алпан-Куркун-Сусай протяженностью 24 километра и строительства новой дополнительной автомобильной дороги Сусай-Хыналыг протяженностью 30 километров, а также автомобильной дороги протяженностью в 4,8 километра расположенной в горной местности от указанной дороги до села Грыз.

Учитывая важность обеспечения передвижения населения и развития туризма, ГААДА завершило строительные работы в направлении Алпан-Куркун-Сусай, которое на девятом километре отделяется от автодороги республиканского значения Губа-Гусар. Протяженность этого участка дороги (Алпан-Куркун-Сусай) составляет 24 километра.

Проезжая часть дороги реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем, с двумя полосами движения общей шириной шесть метров, общая ширина дорожного полотна составляет десять метров, ширина каждого плеча - два метра.

Кроме того, на автомобильной дороге Алпан-Кюркюн-Сусай построены 2 моста. Мосты имеют длину 2 и 61 метр, с 66 пролетами.

Кроме того, на трассе Алпан-Куркун-Сусай построены два двухпролетных моста, длиной 61 и 66 метров соответственно.

В настоящее время продолжается строительство автомобильной дороги Сусай-Хыналыг протяженностью 30 километров, являющейся продолжением автомобильной дороги Алпан-Куркун-Сусай, а также новых автомобильных дорог, ведущих в село Грыз, расположенное в горной местности на 48 километре от указанной дороги. Строительные работы ведутся на территории со сложным рельефом и климатическими условиями на высоте 1,5-2,5 тысяч метров над уровнем моря.

"Строительство новой автомобильной дороги общей протяженностью 58,8 километров позволит значительно улучшить пассажирские и грузовые перевозки, соединив с автомобильной дорогой Губа-Гусар восемь населенных пунктов с населением около восьми тысяч человек, а также село Хыналыг, расположенное на высоте 2,35 тысяч метров метров над уровнем моря и имеющее историю в пять тысяч лет.

Кроме того, строительство дороги приведет к расширению существующего туристического потенциала и созданию новых маршрутов", - подытожили в агентстве.

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)