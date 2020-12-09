Завершена реконструкция еще одной автомобильной дороги Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) была завершена реконструкция автомобильной дороги Шабран–Амирханлы–Газбабалы протяженностью 26 километров.

Как сообщили Trend в госагентстве, автомобильная дорога Шабран–Амирханлы–Газбабалы реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем. Ширина проезжей части дороги составляет шесть метров, ширина каждого плеча - два метра.

Кроме того, в соответствии со строительными нормами и стандартами, были проведены работы по строительству нижнего и верхнего слоев покрытия из крупнозернистой (семь сантиметров) и мелкозернистой (пять сантиметров) асфальтобетонной смеси. Работы по асфальтированию охватывает площадь более 170 тысяч квадратных метров.

На протяжении всего маршрута шесть непригодных водоотводных труб разного диаметра были заменены на новые, а в необходимых местах установлены порядка 30 железобетонных труб различного диаметра на расстоянии более 239 погонных метров.

Для организации нормального движения, на последнем этапе проекта, вдоль дорог установлены дорожные знаки, разметки дорожных и пешеходные линий, создана современная дорожная инфраструктура.

Отметим, автомобильная дорога Шабран-Амирханлы-Газбабалы, охватив пять населенных пунктов, обеспечит комфортный проезд более шести тысячам граждан в центры районов, а также в любую точку республики. Кроме того, создаст условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного и туристического потенциала.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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