"Аэрофлот" возобновит полеты между Москвой и Хельсинки в декабре

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря. Эту информацию, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель перевозчика в Финляндии в субботу.

"С 24 декабря будем выполнять рейсы по четвергам, кроме 31 декабря. После этого - каждый четверг до конца марта", - сказал он.

Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между двумя странами прекращено с весны из-за пандемии коронавируса.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения составляет 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. С 1 октября для стран, где этот порог превышен, может быть разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.

Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 12 января.