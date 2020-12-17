На одном из проспектов Баку завершены работы по организации специальной полосы движения

БАКУ/Trend/ - На проспекте Микаила Усейнова города Баку завершены работы по организации специальной полосы движения общественного транспорта.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), по вышеуказанному проспекту, завершены работы, связанные с дорожной разметкой, уже установлены соответствующие дорожные знаки и дополнительные информационные щиты.

БТА просит водителей других категорий авто с 07:00 утра до 20:00 вечера соблюдать требования дорожных знаков, а также требования указанные на информационных щитах.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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