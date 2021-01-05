Транспортные услуги Азербайджана независимы от ценовой политики на топливо

БАКУ/Trend/ - Повышение цен на топливо в Азербайджане никак не повлияет на услуги, связанные с транспортом, сообщил Trend автоэксперт Эльданиз Джафаров.

По его словам, в нашем обществе возникли спорные ситуации, когда многие утверждают, что если топливо подорожало, то подорожает все.

"Такие высказывания являются необоснованными и провокационными. Повышение цен наряду с топливом на другие товары и услуги является абсурдом", - подчеркнул Джафаров.

Кроме того, он отметил, что умышленное повышение цен предпринимателями может противоречить законодательству Азербайджана.

"Повышение цен на топливо никак не должно повлиять на услуги такси и транспортные услуги в целом, а все такие попытки должны пресекаться министерством экономики", - подытожил он.

Напомним, что 4 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, где была определена розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в размере 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр.

Для справки отметим, что даже после изменения тарифов розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 ниже, чем в большинстве стран СНГ. Так, в настоящее время средняя розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в России составляет 1,0 манат за 1 литр, в Украине -1,72 маната, в Белоруссии -1,14 маната, в Грузии -1,12 маната. Стоимость дизельного топлива за 1 литр в Турции составляет 1,44 маната, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната , в Грузии - 1,15 маната.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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