Транспортировка турецких грузов по коридору БТК стала регулярной

БАКУ/Trend/ - Движение поездов по железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс в направлении Турция (Стамбул) - Китай (Сиань) стало регулярным, сообщили Trend в пресс-службе дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Container.

По данным пресс-службы, движение в этом направлении не предусматривает четкого графика, поезда будут двигаться по мере готовности грузов, то есть состав будет отправляться полностью укомплектованным.

Отметим, что общая протяженность маршрута составляет 8,693 тысячи километров (два континента, два моря и пять стран). Расчетное время в пути из Турции до Китая - 12 суток.

Операторами поездов из Стамбула в Сиань по железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс (БТК) являются члены Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Напомним, что на сегодняшний осуществлены две грузовые перевозки экспортных грузов из Турции в Китай.

Также, в ноябре 2019 года из КНР в Европу по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Карс транзитом через Турцию был направлен первый грузовой состав.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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