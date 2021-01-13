На территории Бакинского ж/д вокзала строятся три парковки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью снижения плотности транспортного потока вокруг Бакинского железнодорожного вокзала и повышения комфорта пассажиров на территории вокзала будут созданы три новые парковки, сообщили Trend в среду в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Одна из них будет создана перед зданием вокзала, вторая – за памятником Джафару Джаббарлы, третья – на улице Сулеймана Рагимова, на площади у платформы прибытия.

"Предусмотрено создание 160 мест для стоянки автомобилей, 10 специальных мест для лиц с ограниченными физическими возможностями и отдельной площадки для 36 велосипедов", - говорится в сообщении АЖД.

Отмечается, что близятся к завершению работы по обустройству парковки перед зданием вокзала.

"На этой территории площадью 3,3 тысячи квадратных метров предполагается размещение 85 автомобилей, на стоянке за памятником Джафару Джаббарлы площадью 800 квадратных метров – 30 автомобилей, на парковке на улице Сулеймана Рагимова площадью 2,8 тысячи квадратных метров – 45 автомобилей", - сказали в АЖД.

Отметим, что стоимость парковочного места составит один манат за 0-1 час, два маната - за 1-3 часа, три маната - за 3-6 часов, четыре маната - за 6-12 часов, пять манатов - за 12-24 часа. Парковка для велосипедов бесплатна. Оплата будет производиться посредством специальных терминалов.

Напомним, что услуги, связанные с парковкой, будет предоставлять дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Əmlak.

(Автор: Джейхун Алекперов)