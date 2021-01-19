Международный аэропорт Стамбула оказался самым загруженным в 2020 году

БАКУ/Trend/ - Несмотря на рекордно низкие показатели пассажирских авиаперевозок, Международный аэропорт Стамбула в 2020 году оказался достаточно загруженным, сообщает Trend со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, международный аэропорт Стамбула потеснил лондонский аэропорт Хитроу и занял первую позицию в рейтинге самых загруженных аэропортов.

В отчете Bloomberg говорится, что аэропортом Стамбула воспользовались 23,4 миллиона человек, а в 2019 - 52,5 миллиона.

В ТОП-3 попали: парижский аэропорт Руасси (22,3 миллиона человек) и аэропорт Хитроу в Лондоне. А в пятёрке лидеров оказались: аэропорт Амстердама Схипхол (20,9 миллионов человек) и московский аэропорт Шереметьево (19,8 миллионов человек).

Лидер 2019 года - Хитроу - опустился сразу на третью строчку, так как его пассажиропоток сократился на 73 процента. В 2019 году услугами аэропорта Хитроу воспользовался 81 миллион человек, а в 2020 году пассажиропоток снизился до 22,1 миллионов.

Отметим, что именно в Великобритании наблюдалась одна из самых тяжёлых ситуаций по распространению коронавируса - в конце 2020 года был обнаружен новый штамм-мутант, который заразнее своих предшественников на 50–70 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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