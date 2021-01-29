Казахстан продолжает реализацию транспортных проектов несмотря на пандемию COVID-19

БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает свою политику инфраструктурного развития и осуществляет реализацию проектов в соответствии с установленными сроками и планами, несмотря на ограничения связанные с пандемией COVID-19.

Об этом Trend сказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как сообщили в министерстве, последствия пандемии оказали существенное влияние на сферу пассажирских перевозок.

Так, значительно сократились количество направлений пассажирских маршрутов, соответственно снизилось число перевезенных пассажиров. Среди всех видов транспорта отрасль гражданской авиации оказалась одной из наиболее пострадавших в мире и Казахстане.

На период действия режима ЧП в Казахстане Правительством были приняты меры по временному приостановлению внутреннего и международного авиасообщения, сообщили в министерстве.

"На сегодняшний день возобновлены внутренние авиарейсы по 46 маршрутам и восстановлены авиасообщения с 12 странами, а именно с Турцией, Южной Кореей, ОАЭ, Беларусью, Украиной, Германией, Нидерландами, Узбекистаном, Кыргызстаном, Египтом, Россией, Мальдивами", – отметили в ведомстве.

Что касается грузоперевозок на остальных видах транспорта, то по словам представителя министерства, несмотря на непростые условия работы с учетом ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, грузовые перевозки на маршруте Middle Corridor не останавливались и не прерывались в текущем году.

Кроме того, наблюдается значительный рост объема перевозок по данному маршруту, который составляет 16 процентов от аналогичного периода прошлого года (6,2 тысячи ДФЭ по итогам периода с января по ноябрь 2019 года).

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Надир Насиров)

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