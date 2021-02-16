Между Турцией и Россией ведутся работы над увеличением доли ж/д перевозок во внешней торговле

Транспорт 16 февраля 2021 15:33 (UTC+04:00)
Между Турцией и Россией ведутся работы над увеличением доли ж/д перевозок во внешней торговле

БАКУ/Trend/ - Железнодорожные перевозки между Россией и Турцией внесут вклад в расширение торговых связей между двумя странами, в том числе в сельскохозяйственном и металлургическом секторе.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал первый заместитель генерального директора ОАО "Российские Железные Дороги" (РЖД) Сергей Павлов.

По его словам, отправка первого контейнерного состава из Турции в Россию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), завершившего свой маршрут девятого февраля, стала важным шагом на пути к расширению железнодорожной торговли, а также будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами.

"Мы с Турцией наладили взаимовыгодное сотрудничество, которое опирается на исторические связи и демонстрирует стабильные и положительные показатели", - подчеркнул он.

Кроме того, Павлов заявил, что благодаря началу контейнерных перевозок по железной дороге объем грузоперевозок между Россией и Турцией в 2020 году превысил 20 миллионов тонн, где отмечается рост по сравнению с предыдущим годом в десять процентов.

Он выразил готовность российской стороны предпринять все необходимые шаги для обеспечения регулярных грузоперевозок по железнодорожному маршруту БТК.

"По нашим оценкам, с точки зрения времени и тарифов, этот маршрут будет выгоднее, нежели перевозки посредством других видов транспорта. Если мы не будем брать в расчет время погрузки и разгрузки, то время доставки составит десять дней, что в среднем в два раза быстрее, чем доставка морским путем", - добавил Сергей Павлов.

Кроме всего этого, Павлов отметил, что между Турцией и Россией ведутся работы над увеличением доли железнодорожных перевозок во внешней торговле.

"Железнодорожный сектор имеет стратегическое значение для России, а РЖД является одной из крупнейших компаний в мире в сфере грузоперевозок. Разумеется, начало прямых железнодорожных перевозок между нашими странами облегчило эту задачу", - подчеркнул Павлов.

Напомним, что новый железнодорожный маршрут по линии БТК был открыт в 2017 году, а в мае 2019 года Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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