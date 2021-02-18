БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный поезд в направлении Китай - Азербайджана прибыл в Бакинский международный морской торговый порт 17 февраля 2021 года.

Как сообщили Trend в четверг в порту, всего был перевален 81 контейнер.

"Состав, перевозивший бытовую технику и химические продукты, состоял из 81 контейнера (40 футов каждый), 50 из которых принадлежат Азербайджану. Контейнеры были погружены на фидерное судно "Бекет Ата" в порту Актау и отправлены в порт Баку. Большая часть груза предназначена для Азербайджана, остальное будет отправлено в Грузию, Турцию, Румынию и Италию", - сказали в пресс-службе порта.

Было отмечено, что в результате отправки первого экспортного поезда налажено сообщение между портами Баку и Циндао.

Напомним, что порт Циндао считается вторым по величине портом Китая с крупнейшими зерновыми и нефтетерминалами в стране. В 2019 году порт отгрузил один миллиард тонн грузов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev