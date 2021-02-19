БАКУ /Trend/ - Азербайджан повышает конкурентоспособность транспортных коридоров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, состоялась онлайн-встреча с экспертами Всемирного банка на тему оценки логистики в рамках диагностики частного сектора.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, представители соответствующих структур комитета, эксперт Всемирного банка Даниэль Саславский и представители банка.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов отметил, что между Всемирным банком и Государственным таможенным комитетом установлены долгосрочные отношения и постоянно развивается плодотворное сотрудничество.

Он отметил, что проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева в последние годы реформы создали благоприятные условия для усиления кадрового потенциала, материально-технической, нормативно-правовой базы таможенных органов, расширения и развития таможенного сотрудничества в международном масштабе.

Заместитель председателя комитета подчеркнул, что мероприятия, проводимые в направлении улучшения бизнес-среды в Азербайджане, носят регулярный характер.

Отметив, что показатели по инструментам оценки и отчетам Всемирного банка имеют важное значение для Азербайджана, Гасымов сказал, что мероприятия, проводимые в направлении улучшения бизнес-среды, дали положительный результат.

Заместитель председателя комитета отметил, что в целях повышения благоприятности бизнес-среды в Азербайджане создана специальная комиссия, и рабочая группа под руководством Государственного таможенного комитета.

Говоря о развитии логистики и торговли, в том числе о проектах, реализуемых в этой сфере, Гасымов также проинформировал о работе, проводимой с целью создания логистических центров, открытия новых таможенных пунктов пропуска и расширения инфраструктуры существующих пунктов пропуска, в том числе повышения конкурентоспособности транспортных коридоров.

Эксперт Всемирного банка Даниэль Саславский рассказал о связях между представляемой им структурой и Государственным таможенным комитетом, а также выразил благодарность за информацию, предоставленную для проведения встречи и диагностики частного сектора. Саславский выразил уверенность в том, что взаимодействие еще больше укрепится, а эффективное сотрудничество будет способствовать ускорению международной торговли и улучшению бизнес-среды.

Затем на встрече были обсуждены вопросы проведения оценки сектора логистики, повышения возможностей участия частного сектора в экономике.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)