Авиакомпания желает как можно скорее вернуться в Грузию - представитель Wizz Air

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air, скорее всего, не сможет вернуть свою базу в Грузии в марте 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, в интервью телеканалу «Формула» заявил представитель венгерской авиакомпании Андраш Радо.

До начала пандемии коронавируса из международного аэропорта Кутаиси Wizz Air осуществлял регулярные рейсы по 40 разным направлениям. По словам Радо, возобновление полетов из Грузии зависит от двух факторов: востребованности и ограничений на въезд граждан третьих стран на территорию ЕС.

«Мы возобновим оперирование, как только увидим спрос и нам будет предоставлена возможность перевозить грузинских пассажиров в направлении ЕС, а европейских пассажиров – в направлении Грузии», — отметил он.

Радо заверил, что авиакомпания желает как можно скорее вернуться в Грузию. Одновременно он указал, что в основном это зависит от эпидемиологической ситуации, и Wizz Air не может повлиять на процесс.

Представитель Wizz Air добавил, что спекулировать сроками сейчас было бы неверно. Одновременно он выразил надежду на то, что «лето принесет хорошие новости».

С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для поэтапного восстановления полетов авиационные власти Грузии продолжают переговоры с рядом авиакомпаний.

Wizz Air стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров за год, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.