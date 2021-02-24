Грузия упрощает правила въезда для граждан России, Азербайджана, Беларуси и Украины
БАКУ /Trend/ - Грузия упрощает правила въезда для граждан России, Азербайджана, Беларуси и Украины, заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о полной вакцинации.
"Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", – заявил Гарибашвили.
Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля.
(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)
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