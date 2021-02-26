Туркменистан продлил срок приостановки авиарейсов
БАКУ /Trend/ - «Туркменские авиалинии» продлили срок приостановки авиарейсов до 31 марта 2021 года в связи с мерами по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в страну, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Отмечается, что это следующие рейсы:
Ашхабад – Стамбул – Ашхабад
Ашхабад – Москва – Ашхабад
Ашхабад – Санкт-Петербург – Ашхабад
Ашхабад – Казань – Ашхабад
Ашхабад – Минск – Ашхабад
Ашхабад – Алматы – Ашхабад
Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Ашхабад
Ашхабад – Бирмингем – Ашхабад
Ашхабад – Амритсар – Ашхабад
Ашхабад – Дели – Ашхабад
Ашхабад – Дубай – Ашхабад
Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад
Ашхабад – Пекин – Ашхабад
Ашхабад – Бангкок – Ашхабад.
Сообщается, что ранее приобретенные билеты действительны до 31 декабря 2021 года.
Напомним, что ранее «Туркменские авиалинии» продлевали срок приостановки рейсов до 28 февраля 2021 года.
Также ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.
На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.
Помимо этого, ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.
Было отмечено, что в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.
Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер в этой сфере.
(Автор: Джейла Алиева)
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