Туркменистан восстанавливает междугороднее автобусное сообщение по ряду маршрутов

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане частично возобновляется междугороднее автобусное сообщение, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

В частности, возобновятся пассажирские автобусные перевозки по маршрутам: Ашхабад – Дашогуз, Дашогуз – Ашхабад два раза в неделю.

Сообщение возобновляется с 1 марта 2021 года.

Отмечается, что перевозки возобновятся в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических норм.

При этом срок приостановки движения пассажирских междугородних автобусов по другим направлениям продлевается до 1 апреля.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление междугороднего автобусного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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