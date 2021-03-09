БАКУ /Trend/ - Грузия открывает воздушное сообщение с Туркменистаном, передает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Новости Грузия».

Как отмечается, расширен перечень стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Грузии, и, помимо Туркменистана, воздушное сообщение также открыто с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Для въезда в Грузию необходимо представить документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до выезда.

Кроме того, необходимо будет сделать еще один тест на коронавирус уже на территории Грузии. Повторное тестирование осуществляется на третий день нахождения в стране и за собственный счет.

Напомним, что приостановка авиарейсов во всем мире происходит из-за угрозы распространения коронавируса.

Отметим, что «Туркменские авиалинии» продлили срок приостановки авиарейсов до 31 марта 2021 года в связи с мерами по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в страну.

Также ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Помимо этого, ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер в этой сфере.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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