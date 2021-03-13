Рекордный за время пандемии пассажиропоток зафиксировали в аэропортах США
Рекордный за время пандемии пассажиропоток был зафиксирован в аэропортах США 12 марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, в минувшую пятницу досмотр в аэропортах прошли 1,357 млн человек, что является рекордным показателем с 15 марта прошлого года, однако все равно остается на 38% ниже уровня, предшествовавшего пандемии.
Как отмечает Reuters, в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса спрос на авиаперелеты в США сократился на 60%.
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