Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку выполнения авиарейсов

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" продлила срок приостановки выполнения авиарейсов в связи с мерами по пресечению проникновения коронавируса (COVID-19) в страну, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на авиакомпанию.

В настоящее время приостановлена продажа билетов на все международные рейсы авиакомпании. Билеты, приобретенные ранее, действительны до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку рейсов до 31 марта 2021 года.

Также ранее в Туркменистане ввели порядок обязательного предоставления справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейсы.

На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Также в Туркменистане утвержден план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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