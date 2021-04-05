В Азербайджане ожидается принятие правовой основы для процедуры eTIR

БАКУ /Trend/ - Вступление в Азербайджане в силу приложения 1 к таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), которое обеспечивает правовую основу для процедуры eTIR, намечено на май 2021 года.

Об этом сообщил Trend начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, техническая адаптация для применения этой процедуры осуществляется Государственным таможенным комитетом в соответствии с техническими спецификациями, разработанными Отделом устойчивого транспорта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и одобренными странами-участницами Конвенции МДП.

"Внутренняя процедура присоединения к правовой базе будет инициирована Комитетом. Как только правовая база вступит в силу, мы будем готовы начать полномасштабные перевозки в рамках системы еTIR", - сказал Ахундов.

Отметим, что цифровая система eTIR была одобрена в качестве будущего системы МДП – единственной глобальной системы трансграничного транзита.

Напомним, что цель проекта eTIR и, в частности международной системы еTIR, состоит в том, чтобы обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами международного транзита товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП и позволить таможенным органам управлять данными, касающимися гарантий, предоставляемых гарантийными цепочками уполномоченным пользователям системы МДП.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva