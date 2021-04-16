Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии

БАКУ /Trend/ - Литва и Грузия имеют взаимный интерес в укреплении сотрудничества в области транспорта и коммуникаций.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта и коммуникаций Литовской Республики.

По словам источника, их цель – обеспечить удобство проезда и грузовых перевозок.

"С 2014 года операторы рейсов предлагают регулярные летние полеты между Вильнюсом и Кутаиси. Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы Вильнюс-Кутаиси-Вильнюс с апреля", – сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, эффективное сотрудничество Литвы и Грузии также способствует развитию грузовых перевозок между Китаем и Европой.

"В 2015 году Грузия присоединилась к Литве, Беларуси и Украине в их проекте по созданию поезда комбинированного транспорта Viking", – сказал источник.

По данным министерства, благодаря сотрудничеству с Грузией стало возможным развитие интермодальных перевозок между Балтийским и Черным морями и расширение маршрута Viking с подключением к региону Каспийского моря.

Грузию и Литву связывают тесные дружеские и партнерские отношения во всех сферах сотрудничества. Министры иностранных дел двух стран подписали "Хартию о европейской и евроатлантической интеграции между Грузией и Литовской Республикой" в апреле 2009 года. В 2015 году хартия была обновлена.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)