АЖД налаживает сотрудничество в сфере транспортировки дополнительных грузов транзитом через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Дочерние компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container и ADY Express на Международной выставке транспортно-логистических услуг в Москве наладили сотрудничество с новыми партнерами для транспортировки дополнительных грузов транзитом через Азербайджан.

Как сообщили Trend в ООО ADY Container, азербайджанские железнодорожники представили новую концепцию развития транспортных коммуникаций после 44-дневной войны, растущий транзитный потенциал нашей страны и возможности по упрощению грузоперевозок.

"Дочерние компании ЗАО АЖД раскрыли потенциал транспортных коридоров Север-Юг, Юг-Запад, Восток-Запад и Север-Запад, проходящих по территории Азербайджана, рассказали о работе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и железнодорожной линии Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), о грузовом терминале в иранской Астаре, а также о возможностях и преимуществах новых инфраструктурных проектов, реализуемых в нашей стране. Кроме того, особое внимание было уделено теме перевозки грузов железнодорожным транспортом по территории Азербайджана", - сказали в ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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