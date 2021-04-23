Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию

БАКУ /Trend/ - Россия организовала очередной вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия) был организован рейс S78536 авиакомпании S7 Airlines, которым были перевезены 169 человек.

Это одиннадцатый вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения проникновения вируса в страну. Ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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