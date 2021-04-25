Грузоперевозки ж/д транспортом в Азербайджане составили 3,8 млн тонн с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Азербайджане составили 3,8 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

Железнодорожным транспортом за отчетный период было перевезено 476,2 тысячи пассажиров.

По данным ведомства, на долю железнодорожного транспорта пришлись 8,1 процента всех грузоперевозок.

Грузоперевозки всеми видами транспорта составили за указанный период 46,7 миллиона тонн.

Грузоперевозки в январе-марте выросли на 7,2 процента, а пассажироперевозки - сократились на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В среднем за сутки число загруженных железнодорожных вагонов составило 389, разгруженных – 346. Среднесуточная загрузка вагонов на северном ж/д направлении составила 18,8 тысячи тонн, западном – 3,2 тысячи тонн, южном – одну тысячу тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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