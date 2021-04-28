Расширение авиапарка укрепит позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла и надежного партнера - министр

БАКУ /Trend/ - Значение соглашения о закупке самолетов Boeing 777F, которое подписано сегодня, чрезвычайно велико как для компании Silk Way West Airlines, так и для Азербайджана, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что в последние годы парк национальных авиаперевозчиков Азербайджана пополнился самыми современными самолетами, была укреплена их материально-техническая база, повысился уровень предоставляемых ими услуг.

"Верю, что этот договор, усилив роль Silk Way West Airlines в международных грузоперевозках воздушным транспортом, укрепит позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла и надежного партнера в международной торговле и коммерции", - сказал Набиев.

По его словам, министерство формирует в Азербайджане благоприятную среду для создания конкурентоспособной, инновационной, а также экологически чистой транспортно-логистической системы.

"В Азербайджане сфера авиации и ее регулирующий орган соответствуют всем международным стандартам и рекомендациям ИКАО. Сектор воздушного транспорта является важным фактором развития многих сфер экономики - от торговли до туризма. Пандемия COVID-19 изменила перспективы развития экономики и отрицательно повлияла на сектор воздушного транспорта", - сказал министр.

Он отметил, что министерство как центральный регулирующий орган стремится решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19, путем финансирования и применения современных решений, ориентированных на повышение эффективности и безопасности сектора воздушного транспорта в постпандемический период.

"Поскольку мы рассматриваем Азербайджан как часть глобальной сети, наша цель – интегрироваться в нее, стать полноценной ее частью. Мы не пытаемся конкурировать с глобальными игроками, а строим взаимовыгодные союзы. Сегодняшнее мероприятие является одним из шагов, предпринятых в этом направлении. Уверен, что покупка новых самолетов приведет к расширению и повышению качества авиатранспортных услуг в нашей стране", - сказал Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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