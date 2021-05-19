Бакинский порт тесно сотрудничает с AmCham - гендиректор порта

БАКУ /Trend/ - Бакинский морской торговый порт тесно сотрудничает с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение Бакинского порта, об этом сказал в ходе встречи с делегацией "Центра каспийской политики" США генеральный директор порта Талех Зиядов.

Согласно информации, члены делегации ознакомились с операционным процессом на терминалах.

«Делегация, в которую входили бывшие послы США - в Азербайджане Роберт Секута и Казахстане - Ричард Хогланд, была проинформирована о том, что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов. Так, в прошлом году общий объем перевалки грузов в порту составил более 4,8 миллиона тонн, что на 20 процентов больше, чем в 2019 году. За первые три месяца текущего года общий объем отгрузок превысил 1,4 миллиона тонн, что примерно на 17 процентов больше, чем за тот же период 2020 года», - говорится в сообщении порта.

Также члены делегации были проинформированы о том, что недавно Бакинский порт принял участие в вебинаре, организованном "Центром каспийской политики" по инициативе сети Blue Dot Network.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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