БАКУ /Trend/ - С 31 мая в Азербайджане возобновляется автобусное сообщение между районами страны.

Об этом сообщил в ходе брифинга Оперштаба при Кабмине помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию администрации Президента Шахмар Мовсумов.

(Автор: Садраддин Агджаев)