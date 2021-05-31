США восстанавливает транспортную систему от нанесенного пандемией ущерба

Транспортная система США постепенно возвращается к нормальной работе, которая была нарушена из-за пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж.

"Мы восстанавливаемся после, возможно, самого серьезного потрясения, которое когда-либо переживала современная американская транспортная система с точки зрения изменения спроса [на перевозки] и расписаний", - сказал глава ведомства.

Буттеджадж призвал сограждан по-прежнему носить маски, когда они находятся на борту пассажирских самолетов.

Сообщается, что Белый дом предлагает выделить на модернизацию инфраструктуры не менее $1,7 трлн.