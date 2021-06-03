Турецкая Pegasus готова компенсировать стоимость билетов на отмененные рейсы
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines готова компенсировать клиентам полную стоимость билетов на отмененные рейсы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель воздушного перевозчика.
"В случае отмены рейсы пассажиры имеют право направить запрос на полное возмещение стоимости авиабилета", - сказал собеседник агентства.
Представитель Pegasus Airlines сказал, что пока "приобрести билеты на рейсы между Турцией и Россией можно только с 22 июня". При этом он не смог сказать, отменены ли все полеты вплоть до этого числа.
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