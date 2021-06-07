Узбекистан и Таджикистан рассматривают возобновление автобусного сообщения

Транспорт 7 июня 2021 15:56 (UTC+04:00)
Узбекистан и Таджикистан рассматривают возобновление автобусного сообщения

Заместитель премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 5 июня встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает Trend со ссылкой на министерство.

Стороны обсудили проработку двусторонних документов и межправительственных соглашений, которые планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан (по данным «Азия-плюс», 10−12 июня).

Кроме того, согласована организация взаимных поездок деятелей культуры, искусства, науки, а также представителей молодежи двух страх в регионы Узбекистана и Таджикистана.

Власти стран рассмотрели перспективы возобновления автобусного сообщения между крупными городами двух государств, такими как Ташкент, Самарканд, Термез, Душанбе, Худжанд, Пенджикент и другими.

Стороны договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда «Шелковый путь» и реализации проектов по развитию «зиёрат-туризма» (паломнического туризма).

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