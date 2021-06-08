Железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного проекта "Один пояс – один путь" – Станислав Притчин

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) фактически стала звеном масштабного китайского проекта "Один пояс – один путь".

Как сообщает Trend, об этом сказал "Вестнику Кавказа" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин на полях международной конференции «Российские и азербайджанские проекты – драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму», прошедшей в Москве при организации Политологического центра «Север – Юг» в сотрудничестве с Экспертным советом Baku Network.

«Через Каспий реализуется ряд экономических проектов, в том числе мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг", который предполагает использование как наземной инфраструктуры через территорию Азербайджана, так и портовых хозяйств с морскими перевозками. На Каспии у нас есть и серьезные перспективы, например, компания ЛУКОЙЛ будет техническим оператором будущего проекта освоения шельфового нефтегазоконденсатного месторождения "Достлуг" на морской границе между Туркменистаном и Азербайджаном. В целом огромное количество экономических проектов в той или иной степени связаны с природоохранной зоной Каспия или проходят в ареале Каспия.

Даже с точки зрения элементарной макростатистики основная доля торговли России в регионе приходится на Азербайджан. Если еще проанализировать размер инвестиций российских компаний в Азербайджан и размер инвестиций азербайджанских компаний в Россию, то Азербайджан будет безусловным лидером в плане экономики», - сказал Притчин.

По его словам, Азербайджан выступил инициатором транспортных проектов на Кавказе. И это все благодаря политической воле Азербайджана, его готовности поддерживать и финансировать, кредитовать проекты за рубежом, отметил эксперт.

«Железная дорога БТК - прекрасный пример того, как Азербайджану удалось выйти из сложной логистической ситуации, использовать партнерские отношения с Грузией, чтобы сформировать полноценный коридор еще до того, как были решены вопросы в Карабахе.

Если говорить про глобальную логистику, то у Азербайджана выстроены отношения и с Ираном, и с Россией, и с Грузией, и с Турцией. Действует "Южный газовый коридор" с перспективными проектами. Поэтому в целом Азербайджан – пример того, как нужно использовать свои финансовые возможности, чтобы создавать условия для экспорта и расширения перечня внешнеэкономических партнеров. Азербайджан активно и успешно реализует эту стратегию», - сказал Притчин.

Как отметил эксперт, Азербайджан в большей степени выступает не как грузоотправитель на Восток, а как транзитное государство, хаб для центральноазиатских стран и Ирана с выходом на Запад.

«Недавно состоялись телефонные переговоры между руководством Китая и руководством Азербайджана. Это лишний раз подчеркивает, что Азербайджан в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", проходящей через Центральную Азию, стал одним из ключевых государств, через которые идут транзитные потоки.

Статистика показывает, что железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного китайского проекта "Один пояс – один путь". Многие маршруты, которые доходят до Каспийского моря в Казахстане и Туркменистане, в целом переключаются на порты в Азербайджане и на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс», - сказал Притчин.