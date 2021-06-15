Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA превысили 13 млн тонн
Лента новостей
Проект канала "Стамбул" имеет колоссальное значение для всех стран, пользующихся турецкими проливами - Адиль Караисмаилоглу (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня национального спасения (ФОТО)
В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкологические заболевания (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: После Отечественной войны началась подача воды из водохранилища Суговушан на земли площадью свыше 30 тысяч гектаров
Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили вопросы в связи с реализацией трехстороннего заявления
Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)
Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+" - Восторг и бурные аплодисменты (ВИДЕО)
Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews
Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО)