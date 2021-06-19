"Туркменские авиалинии" получили новый авиалайнер Boeing
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Начальник Военного лицея им. Нахчыванского обратился к курсантам первого после Отечественной войны выпуска (ФОТО/ВИДЕО)
Крупный туркменский банк анонсировал подписание соглашения с Исламской корпорацией развития частного сектора
В Азербайджане около 2 тыс. беженцев из Афганистана и других стран обеспечены правом на образование и медицину – ООН
Группе работников здравоохранения Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный врач» – Распоряжение
Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов предлагает МСЭ выработать единые мировые стандарты для интернета вещей
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям
Шушинская декларация войдёт в историю азербайджано-турецких отношений – президент Российской ближневосточной ассоциации